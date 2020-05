Fußball: Gioacchino Colletti heuert beim TV Neuler als Spielertrainer an

Die Personalie sickerte schon vorher durch, nun ist sie offiziell. Der 35 -​jährige B-​Lizenzinhaber Gioacchino „Joe“ Colletti wird das Bezirksliga-​Team des TV Neuler zur Saison 2020 /​ 2021 übernehmen und löst seinen Vorgänger Salem Bevab ab.

Bevab wird das Team auf eigenen Wunsch verlassen. Mit Bevab konnte man im Herzschlagfinalein Ellwangen in die Bezirksliga aufsteigen und erreichte mit den Platzierungen vier und drei in den vergangenen beiden Jahren die besten Platzierungen der vergangenenJahre. Somit hat man sich mittlerweile zur festen Größe der Bezirksliga entwickelt, was als großer Verdienst von Bevab bezeichnet werden kann. Nach den bisherSpielen bis zur Saisonunterbrechung durch die Corona-​Pandemie rangieren die Neulermer auf dem dritten Tabellenplatz.Mit Colletti präsentiert der TVN nun einen neuen Spielertrainer. „Bereits in den ersten Gesprächen konnte man feststellen, dass Joe zum TVN passt“, erklärt der Verein. In der Spielertrainer-​Position war er zuletzt beim Bezirksliga-​Konkurrenten Sportfreunde Lorch tätig. Nach seinen verschiedenen höherklassigen Stationen bei den Sportfreunden Dorfmerkingen, beim TSV Essingen und beim SSV Ulm führt nun der Weg nach Neuler. „In Joe haben wir einen sehr erfahrenen Spieler sowie Trainer gewinnen können. Durch seinen fußballerischen Werdegang kann er das junge Team sicherlich inspirieren und weiterentwickeln“„ heißt es weiter seitens des Vereins. Co-​Trainer wird Antonio „Toni“ Avigliano starten. Er war bereits in Lorch als Co-​Trainer bei Colletti tätig. Für die zweite Mannschaft wird ab sofort Klaus Fuchs als Trainer zuständig sein. Er wird das Kreisliga-​B-​Team von Michael Nagel übernehmen.

