Einbruchsalarm: Polizeihubschrauber kreist am Donnerstagabend über Schwäbisch Gmünd

Foto: hs

Ein Polizeihubschrauber schwebt und kreist am Donnerstagabend gegen 20 . 30 Uhr über Schwäbisch Gmünd. Zudem sind mehrere Streifenwagen mit Sondersignal unterwegs.

Donnerstag, 07. Mai 2020

Heino Schütte

15 Sekunden Lesedauer



Nach ersten Angaben der Polizei ist ein Einbruchsalarm in einem Getränkemarkt der Grund für den Einsatz. Der Hubschrauber habe sich zufällig in der Nähe befunden, so dass die Besatzung sich für eine eventuelle Beteiligung an einer Fahndungs– oder Suchaktion über Gmünd bereithält.

