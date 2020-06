TSV Essingen schnappt sich Kickers-​Verteidigung

Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Spielzeit. Frank Sigle, Sportlicher Leiter, freut sich, zwei prominente Neuzugänge präsentieren zu können. Vom Oberligisten Stuttgarter Kickers wechseln die beiden Defensivspezialisten Tobias Feisthammel und Patrick Auracher ins Schönbrunnenstadion. „Das ist schon ein Hammer, dass wir gleich beide von uns überzeugen konnten“, freut sich Sigle.

Einen Löwenanteil an diesen beiden Transfers hatte Abteilungsleiter Siad Esber, der beiden den Einstieg ins Berufsleben ermöglicht hatte. Die Gespräche zogen sich über zwei bis drei Wochen, mit vereinten Kräften hatte die Sportliche Leitung darum gekämpft, Feisthammel und Auracher zu den Blau-​Weißen zu lotsen. Zahlreiche Vereine waren hinter den beiden Abwehrspielern her.„Da muss man unserer gesamten Sportlichen Leitung ein Lob aussprechen. Das spricht ja im Nachhinein für die Qualität der Gespräche, die mit den Spielern geführt wurden“, freut sich auch TSV-​Trainer Beniamino Molinari ob dieser beiden hochkarätigen Neuzugänge. „Wir haben solche Führungsspieler gesucht. In diesem Fall kann man schon von Wunschspielern sprechen. Dadurch können wir Niklas Weissenberger weiter vorschieben, was unserem Spiel guttun wird“, hat Molinari schon etwas die Aufstellung im Hinterkopf.„Das sind zwei richtig bodenständige Typen, die beide richtig Bock auf Essingen haben. Für sie steht nun der Berufseinstieg im Vordergrund, dennoch wollten sie noch auf einem ordentlichen Niveau Fußball spielen. So sind wir schließlich zusammengekommen“, erklärt Sigle.Der-​jährige Feisthammel hat überSpiele in der. Liga und. Liga absolviert, dazu knappPartien in der Regionalliga und war zuletzt beim Oberligisten Stuttgarter Kickers Kapitän. In Nordrhein-​Westfalen beispielsweise war er vonbis, nachdem er die Fußballschule des VfB Stuttgart durchlaufen hatte, für Alemannia Aachen, den SC Paderborn und den MSV Duisburg aktiv.Feisthammels Stellvertreter bei den Kickers war übrigens Auracher, der ebenfalls eine beeindruckende Karriere aufweist. Alleine für die Stuttgarter Kickers, für die er gleich zweimal bei den Aktiven kickte (bisund ab), lief er überMal auf. Länger Station legte der-​Jährige auch beim Regionalligisten Wormatia Worms (bis) ein. Auracher ist übrigens fast verschwägert mit Essingens Co-​Trainer Simon Köpf. Auch Köpf wird ihn motiviert haben, ins Schönbrunnenstadion zu wechseln.„Mit den beiden haben wir eine sehr gute Altersstruktur in der Mannschaft. Im vergangenen Jahr waren wir doch recht jung, was sich auch in dem einen oder anderen Spiel widergespiegelt hatte“, fügt Molinari an. Den Trainingsauftakt, sofern das dann wieder möglich sein wird, hat Molinari auf den. Juli gelegt. Testspiele seien auch schon geblockt, jedoch nicht fixiert, weil dies der aktuellen Verordnungen entsprechend noch nicht möglich sei, so der TSV-​Trainer.

