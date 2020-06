Johannes Eckl verlängert beim TSV Essingen

Beim Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen wird weiter an der Finalisierung des Kaders für die kommende Saison gebastelt. Frank Sigle, Sportlicher Leiter des TSV, hat nun hinter eine weitere Personalie einen Haken setzen können. Stürmer Johannes Eckl wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Blau-​Weißen überstreifen.

Mittwoch, 17. Juni 2020

„Unser Trainer Beniamino Molinari wollte unbedingt, dass Johannes bleibt, weil er ein Typ Stürmer ist, den wir so nicht haben“, sagt Sigle. Für Eckl war die vergangene Saison nicht nur wegen der Corona-​Pandemie eine zum Vergessen. Er laborierte monatelang an einem Achillessehnenriss und konnte erst in der Wintervorbereitung wieder voll angreifen.„Er ist fleißig, arbeitet ungemein viel und ist unheimlich teamfähig. Johannes ist ein fester Bestandteil unserer Mannschaft und wir freuen uns, dass er bei uns bleibt“, sagt Sigle. Eckls primäres Ziel ist zunächst, verletzungsfrei zu bleiben, zu lange war er schon ausgefallen.

