Mehrfach mit dem Auto überschlagen

Symbol-​Foto: gbr

Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr ereignete. Dabei kam ein Auto auf den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach.

Freitag, 05. Juni 2020

Gerold Bauer

Mit seinem Pkw Mitsubishi befuhr ein-​Jähriger zur Unfallzeit die Landesstraßezwischen Alfdorf und Lorch. In einer langgezogenen Rechtskurve er mit seinem Fahrzeug wegen überhöhter Fahrgeschwindigkeit zunächst auf die Gegenfahrbahn und fuhr dann in den Grünstreifen, wo sich der Pkw mehrfach überschlug. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

