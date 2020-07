Eisbahn bleibt: „Lieber Wintersportspaß in Schwäbisch Gmünd als in Ischgl“

Aufatmen bei vielen Gmünder Eisbahnfans, jedoch Enttäuschung in der Fraktion Bündnis 90 /​Die Grünen. Deren Antrag, den Gmünder Winterspaß aus ökologischen Gründen abzuschaffen, fand am Mittwoch im Gemeinderat keine Mehrheit.

Mittwoch, 01. Juli 2020

Heino Schütte

Die Grünen hatten argumentiert, dass beim Betrieb der Eisbahn viel Energie verpulvert werde und dies nicht mehr in die Zeit der großen Sorge um Klimaschutz und Klimawandel passe. Oberbürgermeister Richard Arnold hielt dagegen, dass die Eisbahn mit Ökostrom klimaneutral arbeite. Ihm sei es auch lieber, dass die Menschen in Schwäbisch Gmünd und nicht in Ischgl ihren Wintersportspaß finden.

