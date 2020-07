Petanque-​Spiel am französischen Nationalfeiertag

Foto: gbr

Die Stadt Gmünd pflegt seit Jahrzehnten eine gute Partnerschaft mit der Stadt Antibes in Südfrankreich. Und die VHS bietet die Möglichkeit, die Sprache Frankreichs zu erlernen. Zwei gute Gründe, um an den französischen Nationalfeiertag zu erinnern.

Dienstag, 14. Juli 2020

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



Brigitte Nagel ist gebürtige Französin und lehrt in Gmünd an allgemeinbildenden Schulen sowie an der Volkshochschule ihre Muttersprache. Im Gmünder Städtepartnerschaftsverein ist sie an führender Stelle engagiert. „Seit einigen Jahren organisieren wir in Gmünd am französischen Nationalfeiertag, dem 14 . Juli, eine kleine Veranstaltung“, erzählt die temperamentvolle Frau.







Wie der 14 . Juli in Gmünd begangen wurde, steht in der Mittwoch-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!



