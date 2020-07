Andreas Toba zieht sich Bänderverletzung zu

Foto: Zimmermann

Im Jahr 2016 , bei den Olympischen Spielen in Brasilien, avancierte Kunstturner Andreas Toba zum Nationalhelden. Trotz eines Kreuzbandrisses im Knie turnte er den Vorkampf bei Olympia zu Ende und führte sein Team damit in das Finale. Dafür bekam er später gar einen Bambi verliehen. Doch nicht nur Olympia war anschließend für Toba gelaufen, er konnte auch für den TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau nicht mehr in der Bundesliga 2016 antreten. Die Folgen sind bekannt: Der TVW stieg ab.

Freitag, 17. Juli 2020

Alex Vogt

Nun sind die Wetzgauer in diesem Jahr deutlich breiter aufgestellt als damals, doch eine Nachricht aus dem Olympiastützpunkt in Kienbaum traf die Mannschaft trotzdem ins Kontor: Andreas Toba hat sich erneut schwer verletzt. Im Training knickte er bei der Landung am Pferdsprung um und zog sich eine Bänderverletzung zu. Zunächst war noch nicht sicher, ob der Nationalturner operiert werden muss oder ob eine konventionelle Heilung möglich ist. Sein Heimcoach geht davon aus, dass „Andreas Toba auf alle Fälle sechs Wochen ausfallen wird.“ Dies unterstützt auch Tobas Vater Marius, selbst einst ein herausragender Turner: „Andreas muss nicht operiert werden. Eine normale Rehabilitation reicht aus, so dass er in ein, zwei Monaten wieder dabei sein kann.“Das würde bedeuten, dass der Hannoveraner zwar für den TV Wetzgau im Oktober an die Geräte gehen kann, jedoch sicherlich mit einem erheblichen Trainingsrückstand. So hatte Corona bereits im ersten Halbjahr ganze Arbeit geleistet und ein Training fast unmöglich gemacht. Und nun folgt für Toba die Verletzung im falschesten Moment.Andreas Toba wird am. OktoberJahre alt. Er steht seit vielen Jahren in Diensten des TV Wetzgau und führte das Teamzum größten Erfolg der Vereinsgeschichte, zur Deutschen Meisterschaft.

