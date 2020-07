VfR Aalen verpflichtet Mittelstürmer Kai Merk

Stürmer Kai Merk und der Fußball-​Regionalligist VfR Aalen haben sich an diesem Mittwoch auf eine Zusammenarbeit bis zum 30 . Juni 2021 geeinigt. Der 21 -​jährige Pfälzer wechselt vom Ligakonkurrenten SV Elversberg auf die Ostalb.

Dort hatte er in der vergangenen Saison zwei Tore in neun Pflichtspieleinsätzen erzielen können. Seine Torjägerqualitäten hatte der in der Jugend vom FK Pirmasens ausgebildete Merk zuvor schon in der Oberliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der Oberliga Rheinland-​Pfalz/​Saar, in der Saarlandliga und im Pokal gelangen ihm inSpielenTore.VfR-​Trainer Roland Seitz zeigt sich zufrieden mit der Neuverpflichtung: „Wir sind glücklich, mit Kai einen jungen und talentierten Spieler verpflichtet zu haben, der fußballerisch sehr gut ausgebildet ist. Insbesondere in den vergangenen beiden Jahren hat er in einem ambitionierten und hochkarätig besetzten Team eine gewisse Robustheit entwickelt und gelernt, sich durchzusetzen, um auf seine Einsätze zu kommen.“Derweil wird der VfR Aalen Andreas Ivan keinen neuen Vertrag mehr anbieten, nachdem dieser zum. Juni ausgelaufen war. Ivan war im vergangenen Winter zum Kader der Regionalliga-​Mannaschaft des VfR Aalen gestoßen und spielte nach mehreren Stationen in Deutschland zuletzt bei den New York Red Bulls in den USA. Der-​Jährige kam durch den Saisonabbruch im März lediglich auf zwei Einsätze im VfR-​Trikot, in dem ihm ein Assist gelang.

