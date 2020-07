XXL-​Holzkugelbahn Taubental: Starkes Ehrenamtsteam sorgt dafür, dass alles rund läuft

Fotos: Heino Schütte

Zehntausende Familien, Schulklassen, Kindergartengruppen usw. haben seit fünf Jahren Riesenspaß mit der XXL-​Holzkugelbahn im Taubental. Höchste Zeit, dass den ehrenamtlichen Betreuern und Pflegern dieser Freizeiteinrichtung mitsamt des dortigen lehr– und erlebnisreichen Waldentdeckerstegs zwischen Carina-​Vogt-​Holzkugelschanze oben im Himmelsgarten bei Wetzgau und dem Wanderpark– und Grillplatz unten in Gmünd ein öffentliches Dankeschön zuteil wird.

Donnerstag, 23. Juli 2020

Heino Schütte

Auch am Donnerstag hatten dieEhrenamtlichen wieder einen Großputztag, obwohl sie im Prinzip eigentlich pausenlos im Taubental unterwegs sind, damit’s auf der XXL-​Holzkugelbahn rund läuft. Ihnen und natürlich auch dem hauptamtlichen Team der Forstverwaltung des Landkreises ist es zu verdanken, dass dieser Familienspaß auch auf dem Höhepunkt der Corona-​Pandemie betriebsbereit und begehbar blieb. Die Frauen und Männer um Taubental-​Ehrenamtskoordinator Alexander Wurst freuen sich, dass sie gerade während der Corona-​Zeit auch ohne direktes Händeschütteln oder Schulterklopfen manche spontane Anerkennung seitens der Taubental-​Besucher erfahren haben, zumal ja sonst alle Spiel– und Sportplätze geschlossen waren. Mehr über die Leistungen des Teams am Freitag in der Rems-​Zeitung.

