Lansche wechselt zum 1 . FC Normannia Gmünd

Foto: Normannia

Seit dem 4 . Juni hat beim Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd Ruhe geherrscht in Sachen Neuverpflichtungen. Dennoch war dem Sportlichen Leiter Stephan Fichter klar, dass die Normannia für die bevorstehende Mammutsaison 2020 /​ 21 noch einmal aktiv werden muss.

Sonntag, 26. Juli 2020

Alex Vogt

Doch Schnellschüsse sind nichts für ihn. So sondierte er den Markt und präsentiert kurz nach der Verpflichtung von Angelos Sanozidis mit Joel Lansche gleich den nächsten Neuzugang. Lansche istJahre alt undMeter groß, kann entweder als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen. Der gebürtige Göppinger spielte in der Jugend beim FSV Waiblingen und dem. FC Heidenheim, bevor er ab dem. Julifür die Udes SSV Ulmauflief und es aufBundesligaeinsätze brachte.Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic: „Joel hat in den Trainingseinheiten einen guten Eindruck hinterlassen. Charakterlich und sportlich passt er perfekt zur Normannia. Er kann sowohl als Innenverteidiger als auch auf der Sechserposition spielen. Er wird den Konkurrenzkampf weiter erhöhen und davon profitiert das gesamte Team.“

