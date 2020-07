Normannia Gmünd sagt zwei Termine ab

Der Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd reagiert sensibel auf die aktuell auftretenden Corona-​Fälle in Schwäbisch Gmünd und sagt daher im Einvernehmen mit der Stadt Schwäbisch Gmünd zwei Termine in dieser Woche ab.

Dienstag, 28. Juli 2020

Dies betrifft einerseits die an diesem Mittwochabend geplante Team-​Vorstellung der Normannia im Hotel Remspark und das an diesem Samstag vorgesehene Testspiel daheim gegen den Oberligisten Stuttgarter Kickers. FCN-​Abteilungsleiter Marco Biegert sagt zu diesen beiden Absagen: „Wir bedauern diese Entscheidung, möchten aber aufgrund der aktuellen Situation die Gesundheit aller Beteiligten in den Vordergrund stellen.“

