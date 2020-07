Platz eins geht an die TSF Gschwend

Die Kreissparkasse Ostalb wird auch in der neuen Saison den Fairplay-​Wettbewerb der Rems-​Zeitung unterstützen. Das hat der Vorstandsvorsitzende Markus Frei an diesem Donnerstag in der Gemeindehalle in Rechberg bestätigt. Neben der Fairplay-​Siegerehrung stand die Auslosung der ersten Runde des Bezirkspokals Ostwürttemberg (am 19 . August) auf dem Programm.

Donnerstag, 30. Juli 2020

Alex Vogt

Auch bei der 24 . Auflage des Fairplay-​Wettbewerbs in der neuen Saison ist die Kreissparkasse Ostalb laut Frei wieder dabei. „Wir bleiben diesem Wettbewerb treu und setzen die Zusammenarbeit mit der Rems-​Zeitung gerne fort.“ Durch ihr vorbildliches faires Verhalten verdienten sich vier B-​Ligisten die Intersport-​Schoell-​Gutscheine: Der Sieger TSF Gschwend ( 750 Euro), der TV Straßdorf II ( 600 ), der VfL Iggingen II ( 400 ) und der TV Heuchlingen II ( 250 ). Über einen neuen Fußball dürfen sich auf den Plätzen fünf bis neun liegend jeweils der FC Stern Mögglingen II, der B-​II-​Meister SV Lautern, der A-​Ligist TV Straßdorf und der SV Frickenhofen freuen.

Auf die Siegerehrung der Fairplay-​Wertung folgte die Auslosung des Bezirkspokals. Bezirksspielleiter Roland Wagner erklärte den Modus. In den ersten drei Runden bleiben die insgesamt 125 Mannschaften aus Gmünd, Aalen und Heidenheim unter sich, ehe wieder das gemeinsame Achtelfinale ausgelost wird.



44 Teams aus dem Altkreis Gmünd sind in der Saison 2020 /​ 21 beim AOK-​Pokal Ostwürttemberg mit von der Partie, weshalb es zunächst 22 Paarungen gibt. Gespielt wird die erste Runde am Mittwoch, 19 . August.





Bezirkspokal, 1 . Runde:







1 : TSV Waldhausen – TSGV Rechberg

2 : TSV Essingen II – FC Schechingen I

3 : TSV Leinzell – SG Bettringen I

4 : TSF Gschwend – TSV Heubach

5 : Waldstetten II – FC Spraitbach I

6 : TSV Bartholomä – SF Lorch II

7 : Türkgücü Gmünd – FC Eschach

8 : TV Straßdorf II – TSV Böbingen I

9 : SV Lautern II – TV Lindach

10 : TSV Mutlangen – FC Bargau I

11 : Alfdorf/​Hinterst. – VfL Iggingen

12 : FC Bargau II – SV Hussenhofen

13 : SV Göggingen – SV Lautern I

14 : TSV Ruppertshofen – TSB Gmünd

15 : FC Ermis Gmünd – FC Mögglingen

16 : Hohenstadt/U’gr. – SF Lorch I

17 : Schechingen II – TSV Großdeinbach

18 : SV Frickenhofen – SG Bettringen II

19 : TSV Böbingen II – TV Heuchlingen

20 : FC Spraitbach II – TV Herlikofen

21 : SV Pfahlbronn – TV Straßdorf I

22 : FC Durlangen – TV Weiler







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 31 . Juli.



Der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Markus Frei, brachte seine Anerkennung gegenüber den fairsten „Gmünder“ Mannschaften zum Ausdruck, forderte aber, den Fairplay-​Gedanken während der Corona-​Pandemie in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht nicht außer Acht zu lassen. „Wir müssen gegenseitig aufeinander aufpassen“, so Frei.

