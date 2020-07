„Mayors for Peace“ und die Friedensbewegung

Foto: gbr

„Mayors for Peace“ ist eine weltweite Bewegung, die sich für den Frieden und gegen die Bedrohung durch Atomwaffen einsetzt und dafür immer am 8 . Juli buchstäblich Flagge zeigt. Im Gmünder Raum hat dies noch eine zusätzliche Bedeutung.

Mittwoch, 08. Juli 2020

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



8





Die Rems-​Zeitung erinnert am 8 . Juli auch an die Friedensbewegung in den 80 er-​Jahren!



Jener Tag, an dem einst eine Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima abgeworfen wurde, wird als Gedenktag begangen und es wird buchstäblich Flagge gezeigt. Hiroshima hat der Welt nämlich auf schreckliche Weise vor Augen geführt, warum solche Waffen völlig tabu sein sollten. Am. Juli setzen bundesweit wieder Bürgermeister und Bürgermeisterinnen vor ihren Rathäusern ein sichtbares Zeichen – zum Beispiel in Mutlangen, Schwäbisch Gmünd, Waldstetten. Auch am Ostalbkreishaus in Aalen findet eine solche Gedenkfeier statt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



177 Aufrufe

129 Wörter

1 Stunde Online