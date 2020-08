1 . FC Normannia Gmünd siegt zum Auftakt mit 4 : 3

In der Fußball-​Verbandsliga ist der 1 . FC Normannia Gmünd zwar mit einem 4 : 3 ( 2 : 1 )-Sieg bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen gestartet, dieser war dann am Ende aber nicht ganz das, was sich FCN-​Trainer Zlatko Blaskic von seinem Team vorstellt. Einer der entscheidenden Spieler war erneut Bastian Joas, der seinem Ex-​Klub gleich einmal einen Doppelpack einschenkte.

Diesen Umstand nutzten die Gmünder. Jermaine Ibrahim bediente von der rechten Seite Alexander Aschauer, der aus halbrechter Position zum 2 : 1 für die Gäste traf – Spiel gedreht ( 36 .).





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Vor Calcios Neuzugang Skhemb Miftari hatte Blaskic im Vorfeld gewarnt, dieser sei ein „Ausnahmespieler“. Da hatte seine Mannschaft wohl nicht genau zugehört, traf doch dieser Miftari nach bereits einer Minute zur frühen-Führung. Die Normannen fanden überhaupt nicht ins Spiel und hatten Glück, dass Joao Schick freistehend nur das Außennetz getroffen hat (.). Nach rund zehn Minuten dann aber fanden die Gmünder besser rein. Über Angelos Sanozidis und Sangar Aziz, die sich über außen gut durchkombinierten, landete der Ball schließlich bei Bastian Joas, der humorlos zumabschloss, sich aber bei seinem Jubel zurückhielt, ging es schließlich gegen die Ex-​Kollegen (.). Nachdem ein Calcio-​Spieler mit dem Kopf vor den Pfosten geknallt war, gab es eine längere Spielunterbrechung. Josip Biljeskovic lag bewusstlos am Boden und musste anschließend mit dem Krankenwagen abtransportiert werden.

