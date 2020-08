Fußball-​Bezirksliga: Nur die SG Bettringen siegt

Am ersten Spieltag der Fußball-​Bezirksliga hat sich nur die SG Bettringen gegen ihren Gegner durchsetzen können. Die übrigen vier Gmünder Vertreter verloren allesamt. Vor allem gespannt war man auf das Debüt der Spraitbacher nach ihrem Aufstieg.

Tore: 1 : 0 Strobel ( 2 .), 2 : 0 Herr ( 11 .), 3 : 0 Widmann ( 75 .), 4 : 0 Gräßle ( 83 .)





Alles weitere zu den übrigen Partien lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



In der ersten Halbzeit sind die Spraitbacher durch einen Foulelfmeter schnell ins Hintertreffen geraten, waren aber in der Folge tendenziell sogar am Drücker. In der zweiten Halbzeit sah dann Jannic Maletic wegen Meckerns Gelb-​Rot, danach zogen die Schnaitheimer davon, siegten am Ende aber etwas zu hoch. Auf FCS-​Seite war man zwar mit dem Ergebnis nicht zufrieden, mit der Leistung, vor allem in der ersten Hälfte, aber durchaus.FCS: Link — Maier, Timpel, Arnet, Fuchs, Pflüger (. Jacob), Brenner (. Lackner), Jona Maletic (. Rein), Jannic Maletic, Daboci (. Widmann), Brech.Tore:Braig (., FE),Weireter (.), Schmidt (.),Hommel (.),Schoger (.)Mit dem ersten Torschuss sorgte Christian Strobel nachSekunden für die Führung, Bastian Herr konnte aus der Nahdistanz in der elften Minute auferhöhen. Im Anschluss vergaben die überlegenen Bettringer weitere Möglichkeiten, um bereits bis zur Pause alles klar zu machen. Der TV Steinheim kam in dieser einseitigen Begegnung weder vor noch nach der Halbzeit zu einer nennenswerten Torchance, SGB-​Keeper Manuel Ziesel verlebte einen ruhigen Nachmittag. Auf der anderen Seite drängten die Gastgeber unentwegt auf weitere Treffer, mussten sich aber bis zur. Minute gedulden, ehe durch einen Kopfball von Innenverteidiger Jannis Widmann das überfälligefiel. Sieben Minuten vor dem Ende setzte Torjäger Patrick Gräßle den Schlusspunkt.SGB: Ziesel – Schneider, Widmann, Fischer, Knödler, Strobel (. T. Lauer), Stich, Härter (. Sigloch), Herr (. Richter), Adam (. da Silva), Gräßle

