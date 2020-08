Ex-​Lorcher Nietzer beschert Bargau den Derbysieg

Foto: Zimmermann

In der Fußball-​Bezirksliga stand das Derby zwischen den Sportfreunden Lorch und Germania Bargau an diesem Wochenende im Mittelpunkt. Letztlich siegten die Bargauer mit 1 : 0 — und ausgerechnet der erst von Lorch nach Bargau gewechselte Jonas Nietzer erzielte den goldenen Treffer.

Sonntag, 30. August 2020

Timo Lämmerhirt

57 Sekunden Lesedauer



0

1

0

0

Bargau: L. Huttenlauch – Nietzer, A. Klotzbücher, Zoidl, M. Herkommer, Kern, Zischka, Jablonski, Unfried, Hager, Derst.





Heldenfingen/​Heuchlingen — SG Bettringen 1 : 0 ( 0 : 0 )



Hermaringen — TSV Großdeinbach 7 : 0 ( 3 : 0 )



Lauchheim — Spraitbach 4 : 0 ( 2 : 0 )





Alles Weitere zur Bezirksliga sowie der A– und B-​Liga lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Partie fing für die Lorcher eigentlich recht ordentlich an. Die größte Möglichkeit hatte Kilian Kuntz, der alleine auf den Schlussmann zulief, sich dann aber verdribbelte. Als dann nach einer halben Stunde Ferhat Karaca Rot sah – laut des Lorchers Dennis Mathussek wollte er sich lediglich von seinem Gegenspieler losreißen – waren die Sportfreunde nominell im Nachteil. Dennoch konnten die Lorcher die Partie auch in Unterzahl ausgeglichen gestalten. Wie es der Fußball aber manchmal so möchte, netzte Jonas Nietzer nach einer Ecke für die Gäste aus Bargau ein. Ausgerechnet Nietzer wird sich so manch Lorcher gesagt haben. Er war erst von Lorch nach Bargau gewechselt. Bargaus Peter Hager sah noch Gelb-​Rot, doch die Bargauer verteidigten diesen Sieg bis zum Schluss.SF Lorch: Machau – Y. Bopp, R. Bopp, Hinderer, Karaca, Weida, Fladrich, Kuntz, Knäple, Nusser, N. Bopp,

