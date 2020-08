Lockerer Aufgalopp: Normannia macht im Pokal das halbe Dutzend voll

„Wir sind eine Runde weiter“, so Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic nach dem Abpfiff. In der ersten Runde des Fußball-​Verbandspokals hat sich Normannia Gmünd souverän beim klassentieferen Landesligisten FV Sontheim/​Brenz mit 6 : 0 durchgesetzt.

Sonntag, 09. August 2020

Timo Lämmerhirt

Der Torschrei lag schon auf den Lippen, doch Vincens Toscano ging links durch und vergab in der dritten Minute die erste große Chance etwas überhastet. Ein Kopfball von Jermaine Ibrahim ging in der zehnten Minute nur knapp über das Sontheimer Tor. Und dann das 1 : 0 für die Gäste: Anthony Coppola netzte mit feiner Einzelleistung nach Doppelpass mit Alexander Aschauer ein. Ein knallharter Fernschuss von Iurii Kotiukov fand in der 25 . Minute im Sontheimer Keeper seinen Meister. Die Überlegenheit der Gäste führte in der 31 . Minute folgerichtig zum 2 : 0 – Vincens Toscano setzte sich im Fünfmeter-​Raum gekonnt durch. Aufregung dann in der 33 . Minute. Coppola wurde zweimal gefoult und setzte dann zu einem Frust-​Tritt an. Der Unparteiische zeigte ihm Gelb, die aufgebrachten Sontheimer Zuschauer hatten sich eine Karte mit einer anderen Farbe gewünscht. In der 44 . Minute hielt der ansonsten fast arbeitslose Normannia-​Keeper Yannik Ellermann seinen Kasten reaktionsschnell sauber.





