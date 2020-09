Fußball-​Bezirkspokal: Zwei „Gmünder“ Duelle im Achtelfinale

Foto: Zimmermann

An diesem Dienstag und Mittwoch wird bereits die vierte Runde des Bezirkspokals Ostwürttemberg ausgetragen. Mit dabei im Achtelfinale sind noch sechs Teams aus dem Altkreis Schwäbisch Gmünd – vier davon treffen direkt aufeinander.

Montag, 21. September 2020

Timo Lämmerhirt

59 Sekunden Lesedauer



19

3

2

4

0

2

0

Das zweite „Gmünder“ Duell im Kampf um den Einzug in das Bezirkspokal-​Viertelfinale steigt in Böbingen, wo der heimische TSV die Sportfreunde Lorch erwartet. Wie in Durlangen übernimmt auch hier der Gast aus der Bezirksliga die Favoritenrolle, wie der FC Durlangen ( 5 : 4 gegen die DJK Schwabsberg/​Buch) hat aber auch der TSV Böbingen ( 8 : 7 gegen den FC Spraitbach) in der vorherigen Runde nach Elfmeterschießen einen Bezirksligisten besiegt.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Mit der Partie zwischen dem Aalener A-​Ligisten TSV Hüttlingen und dem Vorjahresfinalisten TSG Hofherrnweiler II aus der Bezirksliga wird das Achtelfinale bereits an diesem Dienstag (Uhr) eingeläutet. Die insgesamt noch sechs im Bezirkspokal vertretenen „Gmünder“ Mannschaften sind allesamt am Mittwoch im Einsatz.Dabei kommt es dreimal zu der Paarung Kreisliga A I gegen Bezirksliga. Der FC Durlangen traf am Sonntag in seinem sechsten A-​Liga-​Saisonspiel auf den FC Germania Bargau II und setzte sich auswärts knapp mitdurch. Drei Tage später bekommt man es nun im Bezirkspokal mit der ersten Bargauer Mannschaft zu tun. Der Tabellenachte der Kreisliga A I empfängt den Bezirksliga-​Elften, der mit zwei Heimsiegen am Freitag und Sonntag gegen die beiden Aufsteiger FC Spraitbach () und TV Steinheim () in der Tabelle Boden gutmachen konnte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



140 Aufrufe

238 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb