Stromausfall und Feuerwehreinsatz: Offenbar folgenreicher Stromkabelbrand in Großdeinbach

In Teilen Gmünds sowie in nördlichen Stadtteilen ist es am Mittwochabend zu einem Stromausfall gekommen. Vermutliche Ursache ist ein Stromkabelbrand in Großdeinbach.

Mittwoch, 09. September 2020

Heino Schütte

Die Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadtwerke sind im Einsatz. Aktuell (Uhr) gibt es noch keine genauen Informationen über Ursache und Auswirkungen der Havarie. An der Wetzgauer Straße in Großdeinbach ist nach ersten Informationen ein Strommast mitsamt Kabeln in Brand geraten. Der Stromausfall wirk sich bis in Teile der nördlichen Innenstadt aus.

