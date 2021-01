Schachbezirk Ostalb: Saison 2020 /​ 21 wird abgebrochen

Angesichts der weiterhin andauernden Corona-​Krise wird die Schach-​Saison 2020 /​ 21 im Kreis Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heidenheim sowie im Schachbezirk Ostalb abgebrochen.

„Das tut unserem Schachsport in der Region natürlich sehr weh“, kommentiert der Vorsitzende des Schachbezirks Ostalb, Alexander Ziegler, die Entscheidung, die aktuelle Saison abzubrechen. „Ich hätte mir einen anderen Weg gewünscht, aber da gibt es leider keinen. Das Virus beherrscht uns in allen Lebenslagen.“ Auch die Vereine haben laut Ziegler große Probleme mit ihren Spielern und Spiellokalen, weshalb eine weitere Planung so gut wie unmöglich sei.Man hoffe aber, dass dann im September mit der Saison/​begonnen werden kann. Die alternativen Onlineturniere auf Plattformen wie Lichess oder Chessbase seien zwar eine gute Möglichkeit, den Sport weiter ausüben zu können, aber eben nicht dasselbe wie Livespiele. „Natürlich werden wir die Lage genau im Auge behalten, um rechtzeitig auf Maßnahmen reagieren zu können“, betont Alexander Ziegler. „Die Zeit bis dahin nutzen wir, um uns auf die nächste Saison vorzubereiten“, fügt er hinzu.

