FCH leiht Patrick Schmidt an den SV Sandhausen aus

Foto: RZ

Patrick Schmidt wird ab sofort und bis zum Ende der Saison 2020 /​ 21 vom Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim an den Ligakonkurrenten SV Sandhausen ausgeliehen. Beim FCH besitzt der 27 -​jährige Stürmer noch ein gültiges Arbeitspapier bis zum 30 . Juni 2022 .

Donnerstag, 21. Januar 2021

Alex Vogt

47 Sekunden Lesedauer



2

2018

19

1

15

34

„Insbesondere in den vergangenen Wochen ist Patrick Schmidt nicht so zum Einsatz gekommen, wie er sich das selbst vorstellt“, sagt Holger Sanwald. „Er hat uns deshalb darum gebeten, dass wir diese Ausleihe ermöglichen. Mit dem SV Sandhausen haben wir eine Lösung gefunden, so dass wir Patricks Wunsch auch entsprechen konnten“, ergänzt der FCH-​Vorstandsvorsitzende.In der. Liga bestritt Patrick Schmidt in dieser Saison acht Spiele für den FCH, in denen er ein Tor und eine Vorlage verzeichnen konnte. Hinzu kam ein weiterer Einsatz im DFB-​Pokal auswärts beim SV Wehen Wiesbaden.Zur Saison/​war Patrick Schmidt, aus der Regionalliga vom. FC Saarbrücken kommend, zum FCH gewechselt. Bereits vergangene Saison wurde er in der Rückrunde an die SG Dynamo Dresden ausgeliehen, bei der erSpiele absolvierte und sechs Tore (ein Assist) erzielen konnte. Für den FCH kommt Schmidt insgesamt bislang aufEinsätze, zwei Tore und vier Vorlagen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



64 Aufrufe

190 Wörter

18 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb