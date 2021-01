SG Bettringen II: Kreilinger und Wiedmann übernehmen im Sommer Trainerposten

Foto: SGB

Die Nachfolge von Marius Groll auf der Trainerbank der SG Bettringen II ist geregelt, die Verantwortlichen des Fußball-​Bezirksligisten haben sich für eine interne Lösung entschieden: Simon Kreilinger (auf dem Bild rechts), aktuell Co-​Trainer von Bernd Maier bei der ersten Bettringer Mannschaft, sowie Robin Wiedmann übernehmen im Sommer gemeinsam das Traineramt bei der in der Kreisliga A, Staffel I, derzeit auf Tabellenrang drei platzierten SGB II.

Sonntag, 24. Januar 2021

Alex Vogt

1 Minute 14 Sekunden Lesedauer



2021

22

27

Kreilinger und Wiedmann waren als Eigengewächse nicht nur über viele Jahre hinweg aktive Spieler, sondern engagieren sich bereits seit mehreren Jahren bei der Bettringer Fußballabteilung, haben schon unterschiedliche ehrenamtliche Ämter und Aufgaben übernommen. Kreilinger ist aktuell Co-​Trainer von Bernd Maier beim Bezirksliga-​Team der SG Bettringen, Wiedmann gehört dem Trainerteam bei den D-​Junioren an. Zusammen mit Dimi Hamalidis bilden beide aktuell außerdem die Jugendleitung der SGB-​Fußballer. Daran wird sich trotz ihres Trainerengagements bei der zweiten aktiven Mannschaft auch nichts ändern: „Wir sehen uns in der neuen Position als Bindeglied zwischen der Jugend und allen drei aktiven Mannschaften. Und werden daher auch im Team um unseren Jugendleiter Dimi Hamalidis weiter aktiv sein“, sagen Kreilinger und Wiedmann unisono.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 25 . Januar.



Vor knapp zwei Wochen informierte die SG Bettringen darüber, dass am Saisonende und damit nach drei Jahren aufgrund einer personellen Neuausrichtung die Zusammenarbeit mit Marius Groll beendet wird. Nun steht fest, wer ab der Spielzeit/​die sportliche Verantwortung für die zweite Mannschaft der SGB trägt. Die Groll-​Nachfolge werden die beiden erstJahre alten Simon Kreilinger und Robin Wiedmann antreten.„Kreilinger und Wiedmann kennen unseren Verein in– und auswendig“, erklärt Oliver Glass, was für dieses sehr junge Trainerduo spricht. „Wir haben großes Vertrauen in beide, dass sie die Weichen für die Zukunft im Sinne unserer SGB stellen“, so der Sportliche Leiter weiter.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



90 Aufrufe

297 Wörter

29 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb