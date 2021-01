Wohnungssuche für Menschen mit Behinderungen extrem schwer

Karl-​Heinz Weichert wohnt seit 15 Jahren in einer Wohneinrichtung der Diakonie Stetten in Lorch-​Waldhausen. Seit fast zwei Jahren hat der 61 -​Jährige den großen Wunsch, in eine eigene Wohnung zu ziehen, jedoch findet er keinen bezahlbaren Wohnraum in Zentrumsnähe.

Mittwoch, 06. Januar 2021

Um näher an den Bürgerinnen und Bürgern zu sein, wurde in diesem Jahr ein Büro für das Team des Ambulant Betreuten Wohnens sowie die Koordinatorin zentral in Lorch eröffnet. „Wir sind Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen, die eine eigene Wohnung suchen. Gleichzeitig können sich auch Vermieter melden, die Wohnungen anbieten wollen“, sagt Nicole Fritz.







Ausführlich berichtet die RZ am 7 . Januar über dieses Thema!



