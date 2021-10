Ein Schuhkarton, der an Weihnachten viel Freude bereitet

Foto: gbr

Der evangelische Verein erinnert daran, dass Kinder in manchen Ländern dieser Erde überhaupt nie Geschenke bekommen und möchte auch dieses Jahr mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ die Welt ein kleines Stück besser machen.

Montag, 18. Oktober 2021

Gerold Bauer

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Dass es in manchen Ländern zum Beispiel Kinder gibt, die nicht einmal an Weihnachten ein Geschenk bekommen und in deren Lebens es das ganze Jahr über oft sogar am nötigsten fehlt, möchte der evangelische Verein nicht einfach so stehen lassen. Deshalb hat man, wie schon seit einigen Jahren, wieder die Rolle als eine offizielle Sammelstelle für „Weihnachten im Schuhkarton übernommen. Leider gibt es auch dieses Jahr aufgrund der noch nicht völlig gebannten Corona-​Gefahr keine Veranstaltung, bei der gemeinsam die Pakete gepackt und geschnürt werden.





Die Schuhkartons können bis 15.11.2021 im Paul-​Gerhardt-​Haus, Eutighofer Str. 15 abgegeben werden, wo man auch leere Kartons abholen kann. Nähere Informationen zur Größe der Kartons, erlaubten Inhalten und zur Aktion erhält man unter 07171 – 927250 oder unter www​.ev​-verein​.de/​w​e​i​h​n​a​chten.





Der evangelische Verein Schwäbisch Gmünd hat schon von Haus aus eine soziale Ader. Er wurde schon 1867 gegründet und hat sich von Anbeginn an die Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen auf seine Fahnen geschrieben. Dabei schaut der Verein aber auch über den Tellerrand hinaus. Soll heißen, dass man nicht nur das Wohlergehen der Menschen, die zum Beispiel im Paul-​Gerhardt-​Haus ihren Lebensabend verbringen, im Blick hat. Der Verein blickt zum Beispiel auch in Teile der Erde, in denen es Menschen längst nicht so gut geht, wie der großen Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



124 Aufrufe

249 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen