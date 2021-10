RZ-​Terrassengespräch zum Abschied von Norbert Barthle und Christian Lange

Die Staatssekretäre Norbert Barthle (CDU) und Christian Lange (SPD) repräsentierten jeweils den Wahlkreis Backnang/​Schwäbisch Gmünd seit 1998 als Abgeordnete im Deutschen Bundestag – Barthle mit einem Direktmandat und Lange über die Landesliste. Beide haben bei der Bundestagswahl 2021 nicht mehr kandidiert. Für die RZ ein Anlass, die beiden Abgeordneten und Staatssekretäre zum „Terrassengespräch“ einzuladen, um Rückschau auf die lange Zeit der politischen Aktivität zu halten.

Komplett ins Privatleben zurückziehen werden sich allerdings beide noch nicht. Norbert Barthle möchte gerne im Bereich der Entwicklungspolitik weiterhin etwas tun; der zwölf Jahre jüngere Christian Lange sieht es als viel zu früh an, um politisch in Pension zu gehen. Ohnehin bleibt er als Präsident einer internationalen Stiftung für rechtliche Zusammenarbeit ja weiterhin in Amt und Würden.





Wie die beiden Politiker ihr eigenes Wirken im Rückblick bewerten, was ihr schönsten Momente und ihre größten Irrtümer oder Misserfolge waren, lesen Sie in der Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!



