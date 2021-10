Schulzentrum Lorch: Mensa-​Küche nach Brand vorerst außer Gefecht

Im Lorcher Schulzentrum Schäfersfeld hat es am Freitagmorgen gebrannt. Betroffen sind die Mensa und die Schäfersfeld-​Mehrzweckhalle. Niemand wurde verletzt.

Freitag, 29. Oktober 2021

Heino Schütte

Der Aufmerksamkeit des Hausmeisters und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Der Hausmeister hatte im Bereich der Mensa und der direkt angebauten Sport-​und Mehrzweckhalle Rauchentwicklung wahrgenommen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Wenig später löste auch die automatische Brandmeldeanlage aus. Die mit einem Löschzug angerückte Feuerwehr lokalisierte den Brand in der Küche im Untergeschoss der Mensa. Vermutlich durch einen technischen Defekt war das Feuer ausgebrochen, das mehrere Geräte in Mitleidenschaft zog. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute hatten den Brand schnell gelöscht. Das Problem war und ist die Rauch– und Rußentwicklung in der Küche, die nun zunächst wieder gründlich renoviert werden muss, also zunächst außer Gefecht ist. Die Feuerwehr kümmert sich am Freitagmorgen auch mit Hochdrucklüftern darum, die Mensa und die Schäfersfeldhalle schnellstmöglich vom Brandrauch zu befreien. Auch Stadtbaumeister Achim Waibel ist vor Ort, um die Schäden zu begutachten.

