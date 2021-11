Keine Weihnachtsmärkte in Bettringen und Lindach

Während auf dem Gmünder Markt– und Johannisplatz noch fleißig an den Marktständen für den Innenstadt-​Weihnachtsmarkt gezimmert wurde, kam für die Weihnachtsmärkte in zwei Stadtteilen am Freitagnachmittag die Absage.

Freitag, 19. November 2021

Dazu teilte die Gmünder Stadtverwaltung mit: Aufgrund der aktuellen Corona-​Entwicklung werden die Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen Bettringen und Lindach abgesagt. Geplant war der Bärenmarkt in Lindach am Samstag, 27. November und der Bettringer Weihnachtsmarkt am Samstag, 11. Dezember. Wie die Rems-​Zeitung bereits gemeldet hatte, wurden auch in Mögglingen sowie in Göppingen die Weihnachtsmärkte abgesagt. Auch der Kugelmarkt in Heubach findet nicht statt.

