TSB Gmünd: 27:27 gegen HC Neuenbürg

Ein Unentschieden, das sich anfühlt wie ein Sieg: Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd liegt im Heimspiel gegen den HC Neuenbürg fast über die gesamte Spielzeit hinweg in Rückstand und holt dennoch durch das 27:27 einen verdienten Punkt.

Sonntag, 07. November 2021

Genau das gelang Daniel Mühleisen, als er in den letzten acht Minuten seinen Kasten vernagelte und selbst mit einem Wurf über das gesamte Spielfeld hinweg das 27:26 erzielte. Den starken Gästen aus dem badischen Neuenbürg gelang zwar noch der Ausgleich. Doch ihre letzte Aktion – ein direkter Freiwurf nach Ablauf der Spielzeit – wurde zur sicheren Beute für Mühleisen, der mit 18 Paraden seinen bislang wohl besten Auftritt im TSB-​Dress ablieferte.





Den ausführlichen Spielbericht von Nico Schoch lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8. November.



Beim 27:27 (11:16)-Remis ist TSB-​Torwart Daniel Mühleisen in den Schlussminuten zum Matchwinner geworden. Es kommt selten vor, dass sich die Schlussmänner selbst in die Torschützenliste eintragen. Noch seltener, dass sie es sind, die ihre Mannschaft zum ersten und einzigen Mal in einem Spiel in Führung werfen.

