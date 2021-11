Keine Fußball-​Hallenwettbewerbe auf Verbands– und Bezirksebene

Der Württembergische Fußballverband hat vor dem Hintergrund der momentanen Infektionsentwicklung beschlossen, auf eine Austragung der Verbands-​Hallenmeisterschaften im Winter 2021/​22 zu verzichten.

Montag, 08. November 2021

Dies betrifft laut einer Pressemitteilung des Württembergischen Fußballverbandes den Sparkassen JuniorCup (Wettbewerbe der C– bis E-​Junioren sowie der B– bis D-​Juniorinnen) sowie die Futsal-​Hallenmeisterschaften der A– und B-​Junioren. Aufgrund der in Kürze zu erwartenden Alarmstufe in Baden-​Württemberg und der dann geltenden 2-​G-​Regelung in der Halle werden auch alle Hallenwettbewerbe auf Bezirksebene im laufenden Spieljahr abgesagt.Von der Absage betroffen sind auch die Zwischen– und Endrunden des VR-​Talentiade Cups. In diesem Wettbewerb wurden in 13 von 16 Bezirken auf dem Feld bereits die Sieger-​Teams auf Bezirksebene ermittelt. Die weiteren Spielrunden auf Verbandsebene, die am kommenden Wochenende hätten starten sollen, werden bis auf weiteres ausgesetzt. Sollten die Voraussetzungen es zulassen, können die sechs Zwischenrunden und das Endturnier im Frühjahr 2022 stattfinden.Die verbandsweite WFV-​Frauen-​Hallenmeisterschaft der Saison 2021/​22 wird ebenfalls nicht ausgetragen. Ebenso entfallen die Hallenmeisterschaften auf Bezirksebene sowie der Wettbewerb in der WFV-​Futsal-​Liga.Private Hallenturniere können dagegen laut WFV-​Pressemitteilung auf Basis der jeweils geltenden Verfügungslage durchgeführt werden.

