DJK Gmünd: Ohne Biss beim 0:3 gegen Freiburg

Foto: Zimmermann

Die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Schwäbisch Gmünd unterliegen im letzten Spiel der Vorrunde zu Hause in drei Sätzen (24:26, 22:25, 24:26) dem USC Freiburg. Am kommenden Sonntag kommt Tabellenführer Villingen in die Straßdorfer Römersporthalle.

Sonntag, 12. Dezember 2021

Alex Vogt

23 Sekunden Lesedauer



„Pomadig!“ Treffender wie DJK-​Trainer Hannes Bosch kann man den Auftritt der Gmünderinnen beim 0:3 gegen einen schwachen USC Freiburg nicht bezeichnen. Nach 90 Minuten war die klare Niederlage in der Römersporthalle in Straßdorf perfekt. Frustriert und ratlos blickten die DJK-​Mädchen drein.





Den ausführlichen Spielbericht von Thomas Ringhofer und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13. Dezember.



