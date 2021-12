Pfarrhaus in Täferrot: Imposantes Baudenkmal wird aufwändig saniert

Fotos: gbr

Eigentlich hätten die Arbeiten am historischen Pfarrhaus in Täferrot in diesen Tagen fertig sein sollen. Aber bei einem so alten und zudem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude gibt es immer Überraschungen. Ein Besuch auf der Baustelle führt den großen Aufwand und das fachliche Können vor Augen, das unweigerlich mit der Restaurierung und Sanierung eines solches Objekts verbunden ist.

Samstag, 18. Dezember 2021

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



An der Fassade des alten Fachwerkhauses werden in diesen Tagen die letzten Pinselstriche ausgeführt. Die Zimmermanns– und Dachdeckerarbeiten, der Einbau neuer Fenster sowie das Anbringen von Blechverwahrungen ist bereits fertig. Schon am Montag soll das Gerüst abgebaut werden. In den Innenräumen geht die Sanierung allerdings noch weiter — unter anderem mit dem Austausch der kompletten Haustechnik.





Lesen Sie die Samstagsreportage in der RZ-​Ausgabe vom 18. Dezember oder im ikiosk der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



127 Aufrufe

132 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen