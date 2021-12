Ein Jahr Corona-​Impfungen: die Bilanz im Ostalbkreis

Foto: gbr

Im Dezember wurden so viele Corona-​Impfungen verabreicht wie nie, ein Jahr nach Beginn der Kampagne. In diesem einen Jahr ist viel passiert, die Pandemie aber immer noch nicht vorbei. Wie hat sich die Impfkampagne im Ostalbkreis entwickelt?

Mittwoch, 29. Dezember 2021

Sarah Fleischer

Durchgeführt werden die Impfungen nicht nur in den Impfstützpunkten in Aalen, Ellwangen, Bopfingen und Schwäbisch Gmünd, sondern auch von mobilen Teams und in rund 181 Arztpraxen, teilt das Landratsamt mit.