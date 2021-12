Amateurfußball: Vorzeitige Winterpause

Die Fußballverbände in Baden und Württemberg haben laut einer Pressemitteilung des Württembergischen Fußballverbandes entschieden, sämtliche ab diesem Samstag bis zum Jahresende angesetzten Verbandsspiele abzusetzen und in das neue Jahr zu verlegen.

Freitag, 03. Dezember 2021

Alex Vogt

„Wir halten einen Spielbetrieb unter diesen Bedingungen für nicht mehr zumutbar. Unsere Vereine haben all die Regelungen in den vergangenen Wochen mit viel Engagement und Disziplin umgesetzt. Über Nacht Tests für das ganze Team zu organisieren, das können wir von niemandem verlangen“, begründet WFV-​Präsident Matthias Schöck diese Entscheidung. Dass die neuen, drastischen Einschränkungen im Bereich des Breitensports erst am Freitagabend veröffentlicht werden sollen und bereits am Folgetag gelten werden, halten die Präsidenten der Fußballverbände für äußerst unglücklich.

Ronny Zimmermann, Präsident des Badischen Fußballverbandes: „Wir müssen uns bei unseren Vereinen für die Kurzfristigkeit dieser Entscheidung entschuldigen. Wir haben alles daran gesetzt, den Vereinen das Fußballspielen zu ermöglichen, wurden aber von den neuen Maßnahmen vollkommen überrascht. Es war nicht abzusehen, dass die 2G-​Plus-​Regelung von heute auf morgen auch für unsere Spielerinnen und Spieler mindestens in den Umkleideräumen gilt.“

Mit der Absetzung aller Spiele im Kalenderjahr 2021 ruht der Spielbetrieb im Amateurfußball in ganz Baden-​Württemberg bis zum Ende der Winterpause. Dies gilt auch für die Oberligen Baden-​Württemberg (Herren, Frauen, Jugend). Trainingsmöglichkeiten bestehen für Mannschaften nach wie vor unter den Vorgaben der Corona-​Verordnung Sport.



Die Entscheidung war erforderlich, nachdem die Landesregierung bis Freitagabend weder eine neue Corona-​Verordnung noch eine Corona-​Verordnung Sport verkündet hat. Zu erwarten ist jedoch, dass eine Kabinennutzung ab Samstag nur noch unter 2G-​Plus-​Voraussetzungen möglich sein wird. Möglicherweise gilt dies zudem auch für die Sportausübung. Vor dem Hintergrund dieser Rechtsunsicherheit und ganz kurzfristig zu erwartender Verschärfungen ist eine Fortsetzung des Spielbetriebs nicht zu vertreten.

