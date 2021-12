TV Wetzgau: Turner verpassen knapp die Deutsche Meisterschaft

Es hat nicht viel gefehlt, und die Turner des TV Wetzgau hätten sich erneut in der Bundesliga die Krone eines Deutschen Meisters aufsetzen können. Gegen den TUS Vinnhorst hat es Samstag, 4. Dezember, am Ende aber doch nicht ganz gereicht, so dass diese Saison mit der Vizemeisterschaft beendet wurde.

Samstag, 04. Dezember 2021

Gerold Bauer

Schon zur Halbzeit hatten die Turner aus Vinnhorst mit zwei Punkten Vorsprung knapp die Nase vorn. Im vorletzten Duell fiel dann die Entscheidung. Zwar gelang dem TV Wetzgau im letzten Duell noch ein Sieg am Reck, aber dies reichte nicht mehr aus, um den Rückstand noch aufzuholen und die Führung zu übernehmen. Endstand: 29 : 24 Punkte.





Einen ausführlichen Bericht dazu gibt es in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung!



