Corona-​Pandemie: Besuchsverbot im Seniorenzentrum Wetzgauer Berg aufgehoben

Foto: hs

Nach rund sechs Wochen kann der Corona-​Ausbruch im Seniorenzentrum Wetzgauer Berg (Haus Edelberg) nach Angaben des Landratsamts als eingedämmt betrachtet werden. Die traurige Bilanz: 29 von 131 Bewohnerinnen und Bewohnern sind verstorben.

Mittwoch, 10. Februar 2021

Heino Schütte

26 Sekunden Lesedauer



29

101

49

29

8

Seit.Dezember hatten sichSenioren undBeschäftigte des Pflegeheims mit dem Corona-​Virus infiziert.Menschen haben den Corona-​Ausbruch nicht überlebt. Nach konsequenter Testung, zuletzt am. Februar mit dem PCR-​Verfahren, konnten nun keine neuen Fälle mehr nachgewiesen werden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind aus der Quarantäne entlassen. Am Dienstag wurde nun auch das Besuchsverbot aufgehoben. Weiterhin gelten jedoch strenge Hygiene-​, Zugangs– und Testmaßnahmen. Weitere Informationen am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



182 Aufrufe

104 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb