Großer Umbruch beim TSV Alfdorf/​Lorch: Gleich sechs Spieler hören auf

Foto: RZ

Beim Handball-​Württembergligisten TSV Alfdorf/​Lorch steht ein größerer Umbruch ins Haus. Nachdem der Handballverband Württemberg aufgrund der aktuellen politischen Entscheidungen die Saison 2020 /​ 21 vorzeitig beendete, können die Macher des TSV nun konkret die neue Spielzeit, mit der man möglichst im September starten will, planen.

Donnerstag, 18. Februar 2021

Alex Vogt

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



46

40

39

36

2020

33

Die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft um den Sportlichen Leiter Jochen Heller sind bei ihren Planungen rund um den Spielkader zur Überzeugung gekommen, dass der richtige Zeitpunkt für personelle Veränderungen in der Mannschaft gekommen ist. Schließlich sind mehrere Spieler mittlerweile in einem Alter, in dem die meisten Akteure ihre Handball-​Schuhe an den Nagel gehängt haben.Neben demJahre alten Ausnahmetorwart Dragan Jerkovic beenden derJahre alte Besnik Salja sowie Ex-​Nationalspieler Adrian Pfahl und Kreisläufer Sascha Röhrle, beide werden im Sommer, ihre sportliche Laufbahn. Auch Spielmacher Armin Bauer, mitwenige Jahre jünger als seine Kameraden, hört auf. Bei ihm kam im Februareine schwerwiegende Schulterverletzung am Wurfarm hinzu, die bis zuletzt noch keine handballspezifischen Belastungen zuließ. Auch Simon Bareiß () wird, hauptsächlich wegen seiner beruflichen Belastung, die Sporttasche in die Ecke stellen.Indes sind Trainer Pascal Morgant und Jochen Heller aktuell dabei, die Lücken zu füllen. Dies wird sicherlich nicht einfach sein, da alle Akteure, die aufhören, in der vergangenen Runde zu den Leistungsträgern des Württembergligisten zählten. Heller äußert sich zu den Planungen des Vereins, die noch nicht abgeschlossen sind, wie folgt: „Wir sind in guten Gesprächen mit interessanten Spielern, die den Kader verjüngen werden und gleichzeitig die Qualität mitbringen, die wir in der Württembergliga benötigen. Aber auch Eigengewächse spielen in unseren Planungen eine Rolle“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



173 Aufrufe

262 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb