Drei Verlängerungen beim TSGV Waldstetten

Der Kader des Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten nimmt weiter Formen an. Während die Akteure Mario Rosenfelder, Jonas Kleinmann, Marcel Waibel, Jannik Kurfess sowie Patrick Weber ohnehin noch bis 2022 gebunden sind, konnten Markus Diezi, Sportlicher Leiter des TSGV, und Edgar Fischer, Teammanager der Waldstetter, nun weitere Personalien in trockene Tücher bringen.

Routinier Ralph Molner wird auch in der kommenden Saison bei den Löwen vor den Ball treten. Der inzwischen-​Jährige geht dann in seine bereits achte Saison bei den Waldstettern. „Wir sind froh, dass uns Ralph ein weiteres Jahr zur Verfügung steht. Er ist extrem fit, schnell und nahezu auf jeder Position einsetzbar“, freut sich Diezi über die Verlängerung. „Er gehört nach wie vor zu den besten Spielern der Liga. Durch seine enorme Erfahrung und seine Persönlichkeit ist er für die Mannschaft nach wie vor sehr wertvoll.“Ebenfalls ein weiteres Jahr bleiben wird Robin Zolnai, der erst im vergangenen Sommer zum TSGV gewechselt war. In seinen ersten Partien in der neuen Umgebung hat sich der-​Jährige bereits durchgesetzt. „Er hat sich sehr schnell integriert und als mannschaftsdienlicher Spieler erwiesen. Sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs hat er sich bislang gut präsentiert. Wir gehen aber davon aus, dass er sich noch weiter entwickeln kann und wird“, sagt Fischer. Er muss es wissen, ist er doch sozusagen der Vorgänger Zolnais.Ebenfalls noch zu den jungen Wilden zählt Ivo Braun, der im Sommer aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft gewechselt war. „Er verfügt über eine Menge Potenzial und hat vor allem die richtige Einstellung und den nötigen Biss, den es braucht. Für die Zukunft setzen wir ganz stark auf ihn“, sagt Diezi. Deswegen haben die Verantwortlichen mit Braun auch gleich eine Vereinbarung für die kommenden zwei Jahre geschlossen.

