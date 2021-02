Gmünder Haushalt: Raus aus der Krise mit rekordverdächtiger Neuverschuldung

Das Thema Corona, jedoch auch die Zuversicht, bald aus der Krise herauszukommen, prägten am Mittwoch die Reden und kommunalpolitischen Standortbestimmungen anlässlich der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2021 in den Gmünder Gemeinderat.

Die Stadtverwaltung will ein positives Signal setzen: In den nächsten drei Jahren sollen mehr alsMillionen Euro in Bildung und Infrastrukturmaßnahmen investiert werden. Auch der geplante Wasserstoff-​Technologiepark Aspen nimmt viel Geld in Anspruch, das sich nach Überzeug der Stadtverwaltung jedoch ab/​durch Firmenansiedlungen refinanziere. Um auch die Einnahmeverlustedurch die Corona-​Krise bewältigen zu können, wird jedoch eine rekordverdächtige Neuverschuldung in Kauf genommen. OB Richard Arnold will raus der Krise und Gmünd das pralle Leben zurückgeben. Dazu will er einen „Innenstadtgipfel“ einberufen. Ausfühlicher Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

