Junger Fahrer im Auto eingeklemmt

Foto: ur

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr kam es auf der Maierhofstraße zwischen Waldhausen und Lorch zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Mittwoch, 17. März 2021

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



23

24

24

18

23

15

000

Eine-​jährige Ford-​Fahrerin wollte aus einer Hofeinfahrt nach links in Richtung Lorch in die Maierhofstraße einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem-​jährigen Alfa Romeo-​Fahrer. Der-​Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzte sich schwer. Er musste durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen undPersonen im Einsatz war, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die-​Jährige verletzte sich ebenfalls. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwaEuro. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn beidseitig gesperrt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



221 Aufrufe

128 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb