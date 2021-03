Gmünder Stadtlauf: Großkopf führt beim Halbmarathon

Foto: Astavi

Bis zu diesem Sonntag kann auf den Strecken des virtuellen 35 . Gmünder Stadtlaufes der DJK Gmünd gelaufen werden. Auf der 21 , 1 Kilometer langen Halbmarathon-​Strecke hat der aktuell auf Platz eins liegende Johannes Großkopf (Sparda-​Team Rechberghausen) eine Zeit vorgelegt, die wohl nur schwer zu knacken sein wird.

Donnerstag, 18. März 2021

Alex Vogt

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 19 . März.



Seit dem vergangenen Samstag ist die virtuelle Stadtlauf-​Jubiläumsausgabe in vollem Gange. Mittlerweile ist von den teilnehmenden Läuferinnen und Läufern dieer-​Marke geknackt worden.waren bis Donnerstag,Uhr, auf der Zehn-​Kilometer-​Strecke unterwegs,haben den Halbmarathon überKilometer gemeistert undsind beim erstmals von der DJK Gmünd im Rahmen des Stadtlaufes angebotenen Fünf-​Kilometer-​Lauf ins Ziel gekommen.Weil DJK-​Organisator Tim Schwarzkopf in der vergangenen Woche insgesamtAnmeldungen für den coronabedingt virtuell stattfindenden. Gmünder Stadtlauf vermelden konnte, wird wohl bis Sonntag noch einiges los sein auf den markierten Stadtlauf-​Originalstrecken mit dem Start– und Zielbereich an der Gmünder Großsporthalle.Bis zu diesem Donnerstag war mit Johannes Großkopf bereits ein Favorit auf den Halbmarathon-​Sieg auf der Strecke. Es sieht ganz danach aus, als ob der Bettringer vom Sparda-​Team Rechberghausen einmal mehr seiner Favoritenrolle gerecht werden kann. Er benötigte für dieKilometer eine Stunde, zehn Minuten undSekunden und liegt damit klar in Führung. Großkopfs Vorsprung auf den derzeit Zweitplatzierten Peter Carle (SGX Uhingen) beträgt fastMinuten.Bei den Frauen führt Lisa Schulz aus Stuttgart-​Untertürkheim das Zwischenklassement mit einer Laufzeit vonStunden an. Ebenfalls mit einem großen Vorsprung vor Lena Strobel (SC Urbach/​).

