Anna Rupprecht landet in den Top Ten

Foto: Deutscher Skiverband

Zum Auftakt der Blue-​Bird-​Tour in Russland ist Skispringerin Anna Rupprecht vom SC Degenfeld bei den beiden Einzelspringen von der Normalschanze in Nischni Tagil auf den Plätzen 16 und zehn gelandet.

Sonntag, 21. März 2021

Am Sonntag konnte sich Rupprecht dann deutlich steigern und einen Top-​Ten-​Platz sichern. Mit 87 , 5 Metern im ersten Durchgang ging es für sie als Achte in das Finale. Im zweiten Durchgang ließ die Gmünderin dieselbe Weite folgen und teilte sich damit am Ende punktgleich mit der Österreicherin Chiara Hölzl und als zweitbeste Deutsche hinter der Siebten Katharina Althaus Rang zehn.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 22 . März.



Beim ersten Einzelwettbewerb in Nischni Tagil am Samstag verpasste Anna Rupprecht die von ihr im Vorfeld anvisierten Topnur knapp. Mit ihren beiden Sprüngen aufundMeter sprang für die Mixed-​Weltmeisterin letztlich Platzheraus.

