Waibel und Kurz hören nach dieser Saison beim FC Schechingen auf

Foto: RZ

Das erfolgreiche Trainerteam Markus Waibel und Matthias Kurz legt beim Fußball-​A-​Ligisten FC Schechingen dieses Amt nach der aktuellen Saison auf eigenen Wunsch nieder. Die Nachfolge auf der FCS-​Trainerbank ist mit dem aktuellen Trainer der SG Bettringen II, Marius Groll, bereits geregelt.

Montag, 22. März 2021

Alex Vogt

Nach zwei Spielzeiten unter Corona-​Bedingungen steht der FC Schechingen in der laufenden Saison an der Tabellenspitze der Kreisliga A, Staffel I. Auch die zweite Schechinger Mannschaft war in beiden Spielzeiten erfolgreich und rangiert aktuell auf Tabellenplatz acht in der Kreisliga B II. Waibel und Kurz werden zwar als Trainer nach dieser Runde aufhören, bleiben dem Verein aber weiterhin erhalten. Die Verantwortlichen bedanken sich im Namen des Vereins bei beiden für die engagierte und erfolgreiche Zusammenarbeit.In der neuen Saison wird Marius Groll das Traineramt beim FC Schechingen übernehmen. Aktuell steht Groll an der Seitenlinie des Ligakonkurrenten SG Bettringen II, den Groll in den vergangenen drei Spielzeiten stets an die oberen Tabellenplätze geführt hat.

