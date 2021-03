Anna Rupprecht auf Platz fünf

Foto: Deutscher Skiverband

Nach Platz zehn in Nischni Tagil am Sonntag meldet Anna Rupprecht vom SC Degenfeld beim Weltcup-​Finale in Tschaikowski Ansprüche an, noch weiter vorne zu landen. Als beste deutsche Skispringerin landete die Gmünderin bei der Qualifikation für das Einzelspringen an diesem Freitag auf Platz fünf und kann sich Hoffnungen auf eine Verbesserung im Gesamtweltcup machen.

Andreas Bauer traut der 24 -​Jährigen beim Weltcup-​Finale einiges zu: „Mit der aktuellen Form kann sie noch zweimal in die Top Ten springen“, äußert sich der Bundestrainer gegenüber der Rems-​Zeitung zuversichtlich. Bereits nach dem zweiten Einzelspringen in Nischni Tagil und Platz zehn sei Rupprecht etwas stinkig gewesen, „weil sie nach dem ersten Durchgang mit Platz acht eine bessere Ausgangsposition hatte. Da hätte es nicht von acht auf zehn, sondern auch einmal von acht auf sechs nach vorne gehen können.“





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26 . März.



Das ist eine Ansage von Anna Rupprecht. Beim Weltcup-​Finale an diesem Wochenende in Tschaikowski hat die Gmünderin scheinbar noch einmal einiges vor. Bei der Qualikation für das erste Einzelspringen, das an diesem Freitag umUhr (MEZ) beginnt, hinterließ Rupprecht einen starken Eindruck. Mit ihrem Sprung aufMeter und ihren erzieltenPunkten landete sie auf Platz fünf und war damit deutlich vor ihrer auf Rang elf liegenden Teamkollegin Katharina Althaus (Meter) die beste deutsche Teilnehmerin.

