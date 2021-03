Feuerwehrgerätehaus in Böbingen wird erweitert

„Junge Helden gesucht!“ Unter diesem Motto wirbt die Böbinger Feuerwehr um Nachwuchs. Die jungen und älteren Helden brauchen aber auch eine gute Ausstattung – und in dieser Hinsicht nimmt die Gemeinde Böbingen auch ordentlich Geld in die Hand. Zum Beispiel für die Erweiterung des Gerätehauses.

Mit einer einfachen Betonplatte als Basis für das Gebäude ist es dort allerdings nicht getan. Denn aufgrund der geologischen Gegebenheiten müssen insgesamt neun Pfähle bis zu zwölf Meter Tiefe gebohrt werden.





Am Mittwoch fand der Spatenstich für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehaus in Böbingen statt. Auf diese Weise entsteht eine vierte Fahrzeughalle sowie ein größerer Geräteraum). Bereits in den vergangenen Tagen wurden die Pflastersteine beim Feuerwehrgerätehaus zurückgebaut, um den Neubau zu ermöglichen.

