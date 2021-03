Umwelt: Gmünder Mülldeponie Im Laichle meldet sich nach 40 Jahren zurück

Erschreckend: Ganze Berge von Plastikmüll, Autoreifen, Kfz-​Teile, Fässer und anderer Unrat sind im Wald an der Hangkante zum Landschaftsschutzgebiet Haselbachtal Im Laichle bei Wetzgau zu sehen. Offenbar meldet sich nach Erdrutschen und Auswaschungen nach mehr als 40 Jahren die frühere Gmünder Mülldeponie zurück.

Freitag, 05. März 2021

Heino Schütte

Stadtrat Andreas Dionyssiotis (Die Linke) sieht dringenden Handlungsbedarf und hat den grausamen Umgang mit der Natur in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats thematisiert. Auch die Rems-​Zeitung konnte sich vor Ort überzeugen, dass es sich bei den wieder sichtbar gewordenen Abfällen vorwiegend aus dener– under-​Jahren offensichtlich nur um die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs handelt. Nur notdürftig scheint seinerzeit die große Mülldeponie nach deren Schließung mit Erde und Bauschutt abgedeckt worden zu sein. Die Stadtverwaltung deutet auf Verantwortung und Aufsichtspflicht des Landkreise. Mehr zum Thema am Freitag in der Rems-​Zeitung.

