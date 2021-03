Landtagswahl 2021 : Auch in Schwäbisch Gmünd Wahlkampf unter Polizeischutz

Wer noch unentschlossen ist, wem er bei der Landtagswahl seine Stimme geben soll: Aktuell (Samstagmorgen) sind in der Gmünder Innenstadt alle relevanten Parteien vertreten, um über ihre Programme zu informieren und mit den Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen. Diesmal unter Polizeischutz.

Samstag, 06. März 2021

Heino Schütte

Bunt ist vor allem der Gmünder Marktplatz. Aus der Distanz sieht es sogar aus wie ein sonniges Straßen– oder Stadtfest. Auch die meisten Kandidaten sind vor Ort, um persönlich um Wählerstimmen zu werben. Leider hat es in den vergangenen Wochen auch in der Region teils massive Übergriffe beziehungsweise Angriffe von Extremisten gegeben, um Wahlkampfaktivitäten von jeweils Andersdenkenden zu stören. So ist es nun ein ungewohntes und trauriges Bild, dass die Informationsstände auch in Schwäbisch Gmünd von der Polizei bewacht werden müssen.

