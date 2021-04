Radfahrer nach Sturz in Tannweiler ohne Bewusstsein

Symbol-​Foto: gbr

Durch Berührung mit einem anderen Radfahrer stürzte ein 54 -​Jähriger am Samstag in der Nähe der Reiterleskapelle schwer und musste reanimiert werden.

Sonntag, 11. April 2021

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



16

30

54

56

54

Die Polizei berichtet, dass am Samstagnachmittag, gegenUhr eine Gruppe von insgesamt fünf Personen mit ihren Rennrädern den Tannweiler Weg am Rechbergle befuhr. Nach einer Pause an der Reiterleskapelle stieß ein-​jähriger Radler seitlich gegen seinen-​jährigen Mitradler. Hierdurch wurden beide zu Boden gerissen. Obwohl derjährige Mann einen Fahrradhelm trug, verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und musste durch seinen Mitfahrer sogar reanimiert werden. Die weitere Versorgung übernahm später der hinzugerufene Rettungsdienst und Notarzt. Ob dem Sturz eine medizinische Ursache vorausging, muss noch ermittelt werden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



181 Aufrufe

108 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb