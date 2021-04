Herlikofer Straße: Sanierung der Holperstecke beginnt am Montag, 19 . April

Die gute Nachricht: Ab Montag, 19 . April, beginnt die seit Jahren herbeigesehnte Sanierung der Holperstrecke Herlikofer Straße. Die schlechte Nachricht: Die Verkehrsteilnehmer müssen sich dann auf eine rund neunmonatige Baustellen– und Umleitungsszeit einstellen.

Schlechter geht’s kaum noch beim Zustand einer Landesstraße, hier auf der Lzwischen Gmünd und Herlikofen. Sie ist wichtige Verbindungsachse auch zwischen Lein– und Kochertal/​Frickenhofer Höhe einerseits und Remstal andererseits. Rund zwei Millionen Euro werden jetzt in die Sanierung der Bergstrecke investiert, deren Geh– und Radweg teils abgerutscht und deren Fahrbahnein Flickwerk gleichen. Die Baustelle wird in mehreren Phasen bewältigt. Eine Komplettsperrung wird zeitweise unvermeidlich sein, was auch die Buslinien betreffen wird.

