„Bike the Rock“ muss abgesagt werden

Foto: RZ-​Archiv

Gut eine Woche vor der 20 . Auflage des „Bike the Rock“, eines der bedeutendsten Mountainbike-​Rennen in Deutschland, müssen die Veranstalter das Event in Heubach absagen.

Freitag, 16. April 2021

Alex Vogt

37 Sekunden Lesedauer



20

7

200

So hatte sich Eckhard Häffner, Hauptamtsleiter der Stadt Heubach und Cheforganisator des „Bike the Rock“, das wohl nicht vorgestellt. An diesem Freitagmorgen, acht Tage vor der geplanten. Auflage des „Bike the Rock“, teilte das Landratsamt des Ostalbkreises ihm mit, dass trotz des anerkannt guten Hygienekonzeptes die Veranstaltung derzeit nicht stattfinden kann.„Wir bedauern die Entscheidung des Landratsamtes sehr, aber wir erkennen an, dass man in Aalen angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen wohl kaum eine andere Wahl hatte, als die Durchführung des ‚Bike the Rock‘ zu untersagen“, so Häffner. Am Freitag hatte die-​Tage-​Inzidenz im Ostalbkreis dieer-​Marke durchbrochen.Für die Hobby– und Freizeitsportler soll es wie angekündigt im Herbst dieses Jahres ein Festival mit Marathon, Kinderrennen und Trial-​Shows geben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



160 Aufrufe

148 Wörter

58 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb